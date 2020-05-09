На Херсонщині поліцейські вилучили у п’яного водія гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Херсонській області поліцейські вилучили у п’яного водія мопеда гранату. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
Так, до поліції зателефонував місцевий мешканець, який розповів, що по вулицям села Сиваське на мопеді їздить нетверезий водій.
“Черговий інспектор за вказаною адресою направив групу швидкого реагування. По дорозі поліцейські помітили, як в напрямку районного центру рухається той самий мопед. Поліцейські зупинили транспортний засіб для перевірки. Водій дійсно перебував за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з ним поліцейські помітили, що в кишені його куртки щось знаходиться. Як виявилося, чоловік тримав в кишені гранату „Ф-1“ у зборі”, — йдеться в повідомленні.
Як розповів заступник начальника Новотроїцького відділення поліції Євген Басов, правопорушником виявився 40-річний місцевий мешканець. Минулого місяця він тільки звільнився з місць позбавлення волі. Взагалі до кримінальної відповідальності чоловік притягався вже кілька разів — за скоєння крадіжки та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин.
“Зі слів зловмисника, гранату він знайшов два тижні тому під час пошуку металобрухту. А зберігав боєприпас, щоб використати для глушіння риби”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що вилучений небезпечний предмет направлений на дослідження в Херсонський експертно-криміналістичний центр.
“За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”, — зазначається в повідомленні.
Також за керування в нетверезому стані у відношенні водія складений адміністративний протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (передбачене накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік).
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