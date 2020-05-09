В Херсонской области полицейские изъяли у пьяного водителя гранату

Так, в полицию позвонил местный житель, который рассказал, что по улицам села Сивашское на мопеде ездит нетрезвый водитель.

“Дежурный инспектор по указанному адресу направил группу быстрого реагирования. По дороге полицейские заметили, как в направлении районного центра движется тот же мопед. Полицейские остановили транспортное средство для проверки. Водитель действительно находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Во время общения с ним полицейские заметили, что в кармане его куртки что-то находится. Как оказалось, мужчина держал в кармане гранату „Ф-1“ в сборе”, — говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель начальника Новотроицкого отделения полиции Евгений Басов, правонарушителем оказался 40-летний местный житель. В прошлом месяце он только освободился из мест лишения свободы. Вообще к уголовной ответственности человек привлекался уже несколько раз — за совершение кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

“По словам злоумышленника, граната он нашел две недели назад во время поиска металлолома. А хранил боеприпас, чтобы использовать для глушения рыбы”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что изъятый опасный предмет направлен на исследование в Херсонский экспертно-криминалистический центр.

“По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”, — отмечается в сообщении.

Также за управление в нетрезвом состоянии в отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (предусмотрено наложение штрафа на водителей в размере шестисот тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год).

Напомним, в Киевской области задержали иностранца, который угрожал взорвать многоэтажку.