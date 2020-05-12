На Львівщині чоловік погрожував підірвати ресторан
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні, 12 травня, близько 19.30 в один із закладів громадського харчування у місті Винники зайшов невідомий чоловік, котрий заявив, що має гранату та може її підірвати. На той час у ресторані проводилися ремонтні роботи, тож усі, хто був у приміщенні, вийшли. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“На місці події працюють співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини, зокрема експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники”, — повідомили у Нацполіції.
Раніше інший чоловік погрожував підірвати себе гранатою в Кропивницькому.
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