Вибух в лікарні у Львові: загиблий підірвав гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Вибух на території лікарні у Львові спричинив загиблий. За інформацією наявною в УНН, чоловік служив на Донбасі.
Чоловік підірвав гранату РГД−5. Причини такого вчинку наразі встановлюються, однак відомо, що чоловік протягом 2014 — 15 років служив в зоні проведення АТО, як мобілізований від 80 десантно-штурмової бригади. Пізніше служив у складі 128 бригади, в складі якої теж був на Донбасі. Повернувся минулого року. Одружений, має доньку та внуків.
Наразі триває встановлення обставин вибуху.
Як повідомляв УНН, 15 квітня, близько 16 години на території лікарні у Львові стався вибух в результаті якого загинула одна людина.