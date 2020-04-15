Взрыв в больнице во Львове: погибший взорвал гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Взрыв на территории больницы во Львове вызвал погибший. По информации имеющейся в УНН, мужчина служил в Донбассе.
Мужчина подорвал гранату РГД-5. Причины такого поступка устанавливаются, однако известно, что человек в течение 2014 — 15 лет служил в зоне проведения АТО, как мобилизован от 80 десантно-штурмовой бригады. Позже служил в составе 128 бригады, в составе которой тоже был на Донбассе. Вернулся прошлого года. Женат, имеет дочь и внуков.
Сейчас продолжается установления обстоятельств взрыва.
Как сообщал УНН, 15 апреля, около 16 часов на территории больницы во Львове произошел взрыв в результате которого погиб один человек.