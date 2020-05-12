Во Львовской области мужчина угрожал взорвать ресторан
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 мая. УНН. Сегодня, 12 мая, около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что имеет гранату и может ее взорвать. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
“На месте происшествия работают сотрудники служб и подразделений полиции Львовщины, в частности эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели”, — сообщили в Нацполиции.
Ранее другой человек угрожал взорвать себя гранатой в Кропивницком.
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