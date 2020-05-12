Во Львовской области мужчина угрожал взорвать ресторан

“На месте происшествия работают сотрудники служб и подразделений полиции Львовщины, в частности эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели”, — сообщили в Нацполиции.

Ранее другой человек угрожал взорвать себя гранатой в Кропивницком.

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