Чоловік погрожував підірвати себе гранатою в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Кропивницькому чоловік подзвонив у поліцію і сказав, що підірве себе гранатою. Про це поінформували в пресслужбі патрульної поліції Кіровоградщини, передає УНН.
Своє місцезнаходження заявник називати відмовився, лише весь час погрожував, що зробить непоправне. Після телефонних переговорів інспектори встановили, де він знаходиться.
Патрульні виявили чоловіка біля одного із будинків на вулиці Солдатській. Він був напідпитку.
52-річний громадянин зізнався ТОРівцям, що зателефонував на лінію “102” та повідомив неправдиву інформацію, бо йому стало сумно. Предметів, схожих на зброю, у чоловіка не виявили.
На громадянина виписали дві постанови — за ч.1 ст.178 (поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та за ст.183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.
Нагадаємо, у столиці затримали чоловіка, який прострілив ноги поліцейському.