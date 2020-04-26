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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 17695 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 67336 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 98068 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126143 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127314 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103053 просмотра

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Мужчина угрожал взорвать себя гранатой в Кропивницком

Мужчина угрожал взорвать себя гранатой в Кропивницком

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Кропивницком мужчина позвонил в полицию и сказал, что взорвет себя гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кировоградщины, передает УНН.

Местоположения заявитель называть отказался, только все время угрожал, что сделает непоправимое. После телефонных переговоров инспекторы установили, где он находится.

Патрульные обнаружили мужчину возле одного из домов на улице Солдатской. Он был пьян.

52-летний гражданин признался ТОРовцам, что позвонил на линию “102” и сообщил ложную информацию, потому что ему стало грустно. Предметов, похожих на оружие, у мужчины не обнаружили.

На гражданина выписали два постановления — по ч.1 ст.178 (появление в общественных местах в пьяном виде) и по ст.183 (заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.

Напомним, в столице задержали мужчину, который прострелил ноги полицейскому.

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