У столиці затримали чоловіка, який прострілив ноги поліцейському

КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Оболонському районі міста Києва правоохоронець помітив підозрілого чоловіка, який спочатку почав йому погрожувати, потім вдарив і після спроби втекти, прострілив поліцейському ноги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.