У столиці затримали чоловіка, який прострілив ноги поліцейському
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Оболонському районі міста Києва правоохоронець помітив підозрілого чоловіка, який спочатку почав йому погрожувати, потім вдарив і після спроби втекти, прострілив поліцейському ноги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
Так, повертаючись ввечері зі служби додому співробітник карного розшуку Оболонського управління поліції помітив підозрілого чоловіка, який вештався поміж машин на парковому майданчику. Правоохоронець задля попередження злочину вирішив прослідкувати за невідомим та став на узбіччі дороги.
“Зловмисник помітив, що за ним спостерігають та почав погрожувати. Після того, як оперативник пред’явив посвідчення працівника поліції, зловмисник вдарив його в обличчя та почав тікати. Поліцейський побіг за зловмисником та наздогнав його на вулиці Вишгородській, де між ними почалась бійка. У ході штовханини правопорушник дістав зброю та зробив чотири постріли у бік співробітника поліції”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у цей момент на місце події під’їхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, які затримали правопорушника на місці.
Потерпілого оглянули медики та терміново доставили до лікарняного закладу з вогнепальними пораненнями ніг. У 28-річного правопорушника, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За скоєне нападнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Як раніше повідомляв УНН, чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за замах на життя поліцейського.