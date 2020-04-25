В столице задержали мужчину, который прострелил ноги полицейскому

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Оболонском районе города Киева полицейский заметил подозрительного мужчину, который сначала начал ему угрожать, потом ударил и после попытки сбежать, прострелил полицейскому ноги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.