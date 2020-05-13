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Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать ресторан во Львовской области

Киев • УНН

 • 11792 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках, что на Львовщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполции во Львовской области.

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать ресторан во Львовской области

“Спецоперация завершена — в результате происшествия никто не пострадал”, — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, сегодня, 12 мая, около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что имеет с собой гранату и собирается взорвать ее. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был внутри, вышли из помещения.

“В ходе спецоперации, около 22.40, полицейские задержали злоумышленника, 27-летний львовянин, в порядке ст.208 УПК Украины. Оружия и боеприпасов при нем не было. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения”, — сообщили правоохранители.

“По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от двух до шести лет”, — сообщили в пресс-службе полиции, и добавили, что в настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, на Херсонщине полицейские изъяли у пьяного водителя гранату.

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