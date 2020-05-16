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Суд взял под стражу мужчину, который в Киеве угрожал взорвать гранату в супермаркете

Киев • УНН

 • 22428 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Суд по ходатайству Киевской прокуратуры взял под стражу 39-летнего луганчанина, угрожавшего взорвать гранату в столичном супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует УНН.

Суд взял под стражу мужчину, который в Киеве угрожал взорвать гранату в супермаркете

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 взято под стражу 39-летнего мужчину, жителя Луганской области, который угрожал применить гранату в столичном супермаркете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 14 мая 2020 года на ул. Кудряшова в Соломенском районе столицы.

В полицию обратились сотрудники и посетители супермаркета, которые сообщили, что неизвестный мужчина находился в помещении без защитной маски, в связи с чем последнему сделали замечание.

В дальнейшем в ходе возникшей словесной перепалки мужчина достал из кармана предмет, похожий на гранату, и выразил угрозы взорвать ее в магазине. Работники полиции "по горячим следам" задержали злоумышленника и изъяли у него предмет, похожий на гранату.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия или другого предмета, заранее приспособленного для нанесения телесных повреждений).

Кроме того, после проведения соответствующей экспертизы будет решен вопрос о сообщении мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве мужчина угрожал взорвать магазин за то, что его не пускали без маски.

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