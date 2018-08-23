Суд вже визначив колегію суддів з розгляду апеляції на закриття справи проти Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Апеляційний суд Полтавської області визначив склад колегії суддів для розгляду апеляційних скарг Генеральної прокуратури та потерпілих на рішення суду про закриття кримінального провадження щодо міського голови Кернеса та його охоронців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.
У суді розповіли, що вчора отримали матеріали кримінального провадження щодо Кернеса та двох інших осіб за апеляційними скаргами ГПУ та потерпілих у справі.
“Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи визначено склад колегії суддів: Володимир Григорович Костенко — головуючий судя, Ліліана Валентинівна Нізельковська, Василь Володимирович Маліченко”, — поінформували у прес-службі.
Водночас у канцелярії апеляційного суду Полтавщини УНН повідомили, що поки немає рішення про призначення скарг до розгляду, а також не визначена дата розгляду.
Нагадаємо, 10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців “у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення”. Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривала відсутність на суді як відмову від обвинувачення.
Прокуратура відкрила провадження за фактом закриття судом справи проти Кернеса.
16 серпня ГПУ подала апеляцію на рішення суду про закриття справи проти Кернеса.