Суд уже определил коллегию судей для рассмотрения апелляции на закрытие дела против Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Апелляционный суд Полтавской области определил состав коллегии судей для рассмотрения апелляционных жалоб Генеральной прокуратуры и потерпевших на решение суда о закрытии уголовного производства в отношении городского головы Кернеса и его охранников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.
В суде рассказали, что вчера получили материалы уголовного производства в отношении Кернеса и двух других лиц по апелляционным жалобам ГПУ и потерпевших по делу.
“Согласно протоколу автоматизированного распределения судебного дела определен состав коллегии судей: Владимир Григорьевич Костенко — председательствующий судья, Лилиана Валентиновна Низельковская, Василий Владимирович Маличенко”, — сообщили в пресс-службе.
В то же время в канцелярии апелляционного суда Полтавской области УНН сообщили, что пока нет решения о назначении жалоб к рассмотрению, а также не определена дата рассмотрения.
Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы принял закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников “в связи с отказом стороны обвинения от обвинения”. Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.
Прокуратура открыла производство по факту закрытия судом дела против Кернеса.
16 августа ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела против Кернеса.