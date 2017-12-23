Суд відсторонив голову іспанського футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Спортивний арбітражний суд Іспанії позбавив посади президента Королівської іспанської федерації футболу (RFEF) Анхеля Марію Вільяра. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Раніше Вільяр був відсторонений від роботи на посаді президента RFEF Вищою спортивною радою Іспанії (CSD) через звинувачення в корупції. Також Вільяр покинув пости віце-президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) і Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
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Іспанська газета El Pais повідомляла, що CSD хоче організувати перевибори президента RFEF, а ФІФА вважає дане рішення втручанням влади в роботу федерації. Згідно з правилами ФІФА, втручання третіх осіб в роботу національних федерацій заборонено. Незважаючи на це, голова уряду Іспанії Маріано Рахой висловив упевненість, що збірна Іспанії поїде на чемпіонат світу — 2018 і виграє його.
Нагадуємо, ФІФА надіслала лист в Королівську іспанську федерацію футболу, пояснивши, що “червоній фурії” загрожує втрата путівки на чемпіонат світу в Росії, якщо уряд продовжить втручатися у вибори нового президента Королівської іспанської федерації футболу (RFEF).