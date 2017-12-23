Суд отстранил голову испанского футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Спортивный арбитражный суд Испании лишил должности президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Анхель Мария Вильяр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Ранее Вильяр был отстранен от работы на посту президента RFEF Высшим спортивным советом Испании (CSD) за обвинение в коррупции. Также Вильяр покинул посты вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Испанская газета El Pais сообщала, что CSD хочет организовать перевыборы президента RFEF, а ФИФА считает данное решение вмешательством власти в работу федерации. Согласно правилам ФИФА, вмешательство третьих лиц в работу национальных федераций запрещено. Несмотря на это, глава правительства Испании Мариано Рахой выразил уверенность, что сборная Испании поедет на чемпионат мира — 2018 и выиграет его.
Напоминаем, ФИФА направила письмо в Королевскую испанский федерацию футбола, объяснив, что “красной фурии” грозит потеря путевки на чемпионат мира в России, если правительство продолжит вмешиваться в выборы нового президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF).