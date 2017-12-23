Суд отстранил голову испанского футбола

Ранее Вильяр был отстранен от работы на посту президента RFEF Высшим спортивным советом Испании (CSD) за обвинение в коррупции. Также Вильяр покинул посты вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Испанская газета El Pais сообщала, что CSD хочет организовать перевыборы президента RFEF, а ФИФА считает данное решение вмешательством власти в работу федерации. Согласно правилам ФИФА, вмешательство третьих лиц в работу национальных федераций запрещено. Несмотря на это, глава правительства Испании Мариано Рахой выразил уверенность, что сборная Испании поедет на чемпионат мира — 2018 и выиграет его.

Напоминаем, ФИФА направила письмо в Королевскую испанский федерацию футбола, объяснив, что “красной фурии” грозит потеря путевки на чемпионат мира в России, если правительство продолжит вмешиваться в выборы нового президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF).