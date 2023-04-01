Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під домашній арешт і заборонив спілкуватись із вірянами - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці із забороною спілкуватися з вірянами, передає УНН із посиланням на ЗМІ.
Деталі
За інформацією ЗМІ, Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та призначив митрополиту УПЦ МП Павлу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб та заборони на звернення до вірян.
Також інформацію підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.
"Паша-Мерседес 2 місяці проведе під домашнім арештом", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Доповнення
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу, та повідомила про деталі.
Йому інкримінують ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
1 квітня Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.