Суд відмовив захисту Савченко у перенесенні судового засідання

"Я сьогодні, як адвокат, звернувся до Апеляційного суду Києва з проханням зміни підсудності цієї справи. Відповідно до чинного законодавства поки Апеляційним судом розглядається така заява, справа слухатися не може… Отже, прошу перенести судове засідання", - сказав Глоба.



При цьому захисник пояснив, що звернутися із відповідною заявою сторону захисту змусив факт незаконного відведення судді Олени Мєлєшак за клопотанням прокурорів. Крім того, адвокати заявили, що до справи невідомими особами незаконно було долучено додаткові матеріали тоді, коли справа вже надійшла до конкретного судді, а таких було декілька, тому кожен суддя, кожен секретар підпадають під підозру.



У свою чергу сторона обвинувачення висловилася проти задоволення клопотання.



"Сторона обвинувачення вважає, що сторона захисту намагається затягнути розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваній Савченко", - зазначили прокурори.



Заслухавши думки сторін, суд вирішив відмовити у задоволенні клопотання.



"Суд вважає, що таке клопотання не підлягає задоволенню. Водночас суд погоджується зі стороною захисту про необхідність всебічної перевірки даного факту правоохоронними органами", - сказав суддя Володимир Бугіль.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.