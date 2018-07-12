Суд отказал защите Савченко в переносе судебного заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Шевченковский районный суд отказал стороне защиты народного депутата Надежды Савченко в удовлетворении ходатайства о переносе судебного заседания. Как передает корреспондент УНН, соответствующее ходатайство сегодня заявил адвокат Савченко Константин Глоба.
"Я сегодня, как адвокат, обратился в Апелляционный суд Киева с просьбой изменения подсудности этого дела. Согласно действующему законодательству пока Апелляционным судом рассматривается такое заявление, дело слушаться не может ... Итак, прошу перенести судебное заседание", - сказал Глоба.
При этом защитник пояснил, что обратиться с соответствующим заявлением сторону защиты заставил факт незаконного отвода судьи Елены Мелешак по ходатайству прокуроров. Кроме того, адвокаты заявили, что к делу неизвестными лицами незаконно были включены дополнительные материалы, когда дело уже поступила к конкретному судье, а таких было несколько, поэтому каждый судья, каждый секретарь подпадают под подозрение.
В свою очередь сторона обвинения высказалась против удовлетворения ходатайства.
"Сторона обвинения считает, что сторона защиты пытается затянуть рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемой Савченко", - отметили прокуроры.
Заслушав мнения сторон, суд решил отказать в удовлетворении ходатайства.
"Суд считает, что такое ходатайство не подлежит удовлетворению. В то же время суд соглашается со стороной защиты о необходимости всесторонней проверки данного факта правоохранительными органами", - сказал судья Владимир Бугель.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.