Суд отказал защите Савченко в переносе судебного заседания

"Я сегодня, как адвокат, обратился в Апелляционный суд Киева с просьбой изменения подсудности этого дела. Согласно действующему законодательству пока Апелляционным судом рассматривается такое заявление, дело слушаться не может ... Итак, прошу перенести судебное заседание", - сказал Глоба.



При этом защитник пояснил, что обратиться с соответствующим заявлением сторону защиты заставил факт незаконного отвода судьи Елены Мелешак по ходатайству прокуроров. Кроме того, адвокаты заявили, что к делу неизвестными лицами незаконно были включены дополнительные материалы, когда дело уже поступила к конкретному судье, а таких было несколько, поэтому каждый судья, каждый секретарь подпадают под подозрение.



В свою очередь сторона обвинения высказалась против удовлетворения ходатайства.



"Сторона обвинения считает, что сторона защиты пытается затянуть рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемой Савченко", - отметили прокуроры.



Заслушав мнения сторон, суд решил отказать в удовлетворении ходатайства.



"Суд считает, что такое ходатайство не подлежит удовлетворению. В то же время суд соглашается со стороной защиты о необходимости всесторонней проверки данного факта правоохранительными органами", - сказал судья Владимир Бугель.



Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.