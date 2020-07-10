Суд відмовив у зміні запобіжного заходу ексголові Кіровоградської ОДА Балоню

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10,13 млн грн колишньому голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

"За результатами розгляду суд частково задовільнив апеляційну скаргу захисника та змінив один з обов’язків покладених на підозрюваного, в іншому - ухвалу слідчого судді, якою до підозрюваного обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 135 000 грн, залишив без змін", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за колишнього голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня внесли заставу у розмірі 10,13 млн грн. Також була внесена застава у розмірі 5,06 млн грн за начальника патронатної служби Кіровоградської ОДА Сергія Шевченка.

Як повідомлялося, ексголові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню та посадовцю цієї ж ОДА повідомлено про підозру в одержанні хабаря.

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