Хабарництво у Кіровоградській ОДА: за Балоня та Шевченка внесли застави
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. За колишнього голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня внесли заставу у розмірі 10,13 млн грн. Також була внесена застава у розмірі 5,06 млн грн за начальника патронатної служби Кіровоградської ОДА Сергія Шевченка. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
"За працівника ОДА внесли заставу учора, за ексголову Кіровоградської ОДА - сьогодні. Обидві застави внесені у повному обсязі", - сказала Чемерис.
Нагадаємо, ВАКС взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою внесення застави у розмірі понад 10 млн гривень.
Також Вищий антикорупційний суд взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі 5,06 млн грн начальника патронатної служби Кіровоградської ОДА Сергія Шевченка.
Як повідомлялося, ексголові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню та посадовцю цієї ж ОДА повідомлено про підозру в одержанні хабаря.
Додамо, раніше з'явився указ Зеленського про звільнення голови Кіровоградської ОДА Балоня.