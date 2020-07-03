Взяточничество в Кировоградской ОГА: за Балоня и Шевченко внесли залог
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. За бывшего главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня внесли залог в размере 10,13 млн грн. Также был внесен залог в размере 5,06 млн грн за начальника патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.
"За работника ОГА внесли залог вчера, за экс-главу Кировоградской ОГА - сегодня. Оба залога внесены в полном объеме", - сказала Чемерис.
Напомним, ВАКС взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой внесения залога в размере более 10 млн гривен.
Также Высший антикоррупционный суд взял под стражу с возможностью внесения залога в размере 5,06 млн грн начальника патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко.
Как сообщалось, экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА сообщено о подозрении в получении взятки.
Добавим, ранее появился указ Зеленского об увольнении главы Кировоградской ОГА Балоня.