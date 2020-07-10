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Суд отказал в изменении меры пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

Суд отказал в изменении меры пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 10,13 млн грн бывшему главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"По результатам рассмотрения суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защитника и изменил одну из обязанностей возложенных на подозреваемого, в другому - определение следственного судьи, которому к подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 10135000 грн, оставил без изменений", - говорится в сообщении.

Напомним, за бывшего главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня внесли залог в размере 10,13 млн грн. Также был внесен залог в размере 5,06 млн грн за начальника патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко.

Как сообщалось, экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА сообщено о подозрении в получении взятки.

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