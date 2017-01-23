Суд відклав розгляд апеляції захисту жінки, яка лишила своїх дітей самих на 9 днів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Апеляційний суд Києва відклав до 30 січня розгляд скарги захисту щодо зміни запобіжного заходу Владиславі Трохимчук, яка на 9 днів залишила вдома самих дітей. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат підозрюваної Віктор Чевгуз.
“Суд знову відклав розгляд до понеділка до 11:45”, — сказав В.Чевгуз.
Він пояснив, що засідання перенесли через те, що на нього не з’явився прокурор.
При цьому підозрювана В.Трохимчук на засідання суду доставлена із СІЗО не була, однак з нею був встановлений відеозв’язок.
Варто зазначити, у своїй скарзі захист наполягає на зміні запобіжного заходу для підозрюваної з тримання під вартою на домашній арешт.
Як повідомляв УНН, суд у Києві заарештував жінку, яка заморила голодом сина, на 60 діб.
Нагадаємо, у Києві 20-річна жінка залишила двох малолітніх дітей на дев’ять днів самих в квартирі, внаслідок чого хлопчик помер, а дівчинка була без свідомості.