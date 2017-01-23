Суд отложил рассмотрение апелляции защиты женщины, которая оставила своих детей одних на 9 дней в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Апелляционный суд Киева отложил до 30 января рассмотрение жалобы защиты об изменении меры пресечения Владиславе Трохимчук, которая на 9 дней оставила дома одних детей. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил адвокат подозреваемого Виктор Чевгуз.
"Суд снова отложил рассмотрение до понедельника до 11:45", - сказал В.Чевгуз.
Он пояснил, что заседание перенесли из-за того, что на него не явился прокурор.
При этом подозреваемая В.Трохимчук на заседание суда доставлена из СИЗО не была, однако с ней была установлена видеосвязь.
Стоит отметить, что в своей жалобе защита настаивает на изменении меры пресечения для подозреваемой с содержания под стражей на домашний арест.
Как сообщал УНН, суд в Киеве арестовал женщину, которая заморила голодом сына, на 60 суток.
Напомним, в Киеве 20-летняя женщина оставила двух малолетних детей на девять дней самых в квартире, в результате чего мальчик умер, а девочка была без сознания.