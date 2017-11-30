Суд відклав до 7 грудня розгляд скарги на арешт Алімпієва

“Підозрюваний Алімпієв А.І. приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв’язку в приміщенні Харківської установи виконання покарань (№27). Від захисника підозрюваного до суду надійшла заява про відкладення розгляду його апеляційної скарги, у зв’язку з хворобою”, — йдеться в повідомленні.

Наступне судове судове засідання має відбутися 7 грудня о 12:15.

Як повідомляв УНН, 20 листопада ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду Харкова Алімпієву обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань терміном на 60 днів — до 17 січня 2018 року включно.

Також суд як альтернативу визначив для А.Алімпієва внесення 1,5 млн грн застави.

Нагадаємо, А.Алімпієва було затримано 17 листопада Військовою прокуратурою за підозрою у розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального.