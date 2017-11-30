Суд отложил до 7 декабря рассмотрение жалобы на арест Алимпиева

"Подозреваемый Алимпиев А.И. принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференцсвязи в помещении Харьковской учреждения исполнения наказаний (№27). От защитника подозреваемого в суд поступило заявление об отложении рассмотрения его апелляционной жалобы, в связи с болезнью", - говорится в сообщении.

Следующее судебное судебное заседание должно состояться 7 декабря в 12:15.

Как сообщал УНН, 20 ноября постановлением следственного судьи Дзержинского районного суда Харькова Алимпиев избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в Харьковской учреждении исполнения наказаний сроком на 60 дней - до 17 января 2018 года включительно.

Также суд в качестве альтернативы определил для А.Алимпиева внесения 1,5 млн грн залога.

Напомним, А.Алимпиева был задержан 17 ноября Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке топлива.