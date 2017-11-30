Суд отложил до 7 декабря рассмотрение жалобы на арест Алимпиева

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78207 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68173 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75387 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82701 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118198 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 144171 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107383 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108814 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113357 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Суд отложил до 7 декабря рассмотрение жалобы на арест Алимпиева

Суд отложил до 7 декабря рассмотрение жалобы на арест Алимпиева

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Апелляционный суд Харьковской области перенес на 7 декабря рассмотрение апелляционной жалобы на арест ректора Харьковского национального университета Воздушных Сил им.Кожедуба Андрея Алимпиева из-за болезни его адвоката. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.

"Подозреваемый Алимпиев А.И. принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференцсвязи в помещении Харьковской учреждения исполнения наказаний (№27). От защитника подозреваемого в суд поступило заявление об отложении рассмотрения его апелляционной жалобы, в связи с болезнью", - говорится в сообщении.

Следующее судебное судебное заседание должно состояться 7 декабря в 12:15.

Как сообщал УНН, 20 ноября постановлением следственного судьи Дзержинского районного суда Харькова Алимпиев избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в Харьковской учреждении исполнения наказаний сроком на 60 дней - до 17 января 2018 года включительно.

Также суд в качестве альтернативы определил для А.Алимпиева внесения 1,5 млн грн залога.

Напомним, А.Алимпиева был задержан 17 ноября Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке топлива.

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