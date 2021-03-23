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Суд в окупованому Криму виніс вирок дружині фігуранта "справи Хізб-ут Тахрір", яка вийшла на одиночний пікет

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У підконтрольному Росії Джанкойському районному суді в окупованому Криму 22 березня відбулося повторне засідання у адміністративній справі щодо дружини фігуранта білогірської “справи Хізб ут-Тахрір” Ризи Омерова — Севілі Омерової. За словами громадського захисника Айдера Сулейманова, суддя Марія Єрмакова визнала Омерову винною в адмінправопорушенні за вихід на одиночний пікет і винесла їй попередження в якості запобіжного заходу, пише об’єднання “Кримська солідарність” та “Радіо Свобода”, передає УНН.

Цитата

“На процесі допитали майора поліції Миколу Литвинова. Він стверджує, що інформацію про правопорушення Севілі Омерової за статтею 20.6.1 КпАП РФ він дізнався від співробітників Центру „Е“, які моніторили соцмережі. Зокрема, повідомляється, що вони знайшли кілька матеріалів про „правопорушення“ жінки, які вони, в свою чергу, переадресували майору поліції для перевірки”, — мовиться у повідомленні об’єднання.

Деталі

Захисник Омерової заявив, що з вироком не згоден, і збирається оскаржити його та повністю виправдати підзахисну.

“Крім того, Сулейманов повідомив про те, що процес проходив в закритому режимі, незважаючи на зворотні твердження судді. Суддя Марія Єрмакова не допустила до зали суду журналістів, посилаючись на епідеміологічну обстановку і наказ „Про введення режиму підвищеної готовності на території Республіки Крим“. Всіх тих, хто прийшов до суду кримських татар співробітники поліції, знімали на відеокамеру”, — розповіли у “Кримській солідарності”.

Що передувало

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 24 лютого ухвалив знову розглянути справу дружини фігуранта білогірської “справи Хізб ут-Тахрір” Ризи Омерова — Севілі Омерової.

27 грудня 2020 року Омерова вийшла на одиночний пікет у селищі Азовське Джанкойського району Криму. Жінка стояла з плакатом, на якому було написано: “Кримські татари не терористи. Зупиніть репресії! Звільніть чоловіка”. У січні до жінки прийшов поліцейський, який намагався опитати її щодо проведеного нею одиночного пікету.

Суд у Росії 12 січня призначив покарання у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму за організацію і участь в осередку “Хізб ут-Тахрір” Енверу Омерову, засудивши його до 18 років. Айдеру Джеппарову суд дав 17 років ув’язнення, Різі Омерову 13 років. Засуджені свою провину не визнають.

Український омбудсмен Людмила Денісова засудила цей вирок кримчанам, а в МЗС України вимагали від Росії скасувати рішення суду і звільнити кримських татар. У Прокуратурі АРК і Севастополя назвали вирок російського суду щодо кримських татар “черговою хвилею репресій”.

Європейські посли засудили цей вирок суду. Вони закликали звільнити кримчан з ув’язнення.

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