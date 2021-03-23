Суд в оккупированном Крыму вынес приговор жене фигуранта "дела Хизб ут Тахрир", которая вышла на одиночный пикет

Цитата

“На процессе допросили майора полиции Николая Литвинова. Он утверждает, что информацию о правонарушениях Севиль Омеровой по статье 20.6.1 КоАП РФ он узнал от сотрудников Центра „Э“, которые мониторили соцсети. В частности, сообщается, что они нашли несколько материалов о „правонарушениях“ женщины, они, в свою очередь, переадресовали майору полиции для проверки”, — говорится в сообщении объединения.

Детали

Защитник Омеровой заявил, что с приговором не согласен и собирается обжаловать его и полностью оправдать подзащитного.

“Кроме того, Сулейманов сообщил о том, что процесс проходил в закрытом режиме, несмотря на обратные утверждения судьи. Судья Мария Ермакова не допустила в зал суда журналистов, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку и приказ „О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым“. Всех пришедших в суд крымских татар сотрудники полиции, снимали на видеокамеру”, — рассказали в “Крымской солидарности”.

Что предшествовало

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыму 24 февраля принял вновь рассмотреть дело жены фигуранта белогорского “дела Хизб ут-Тахрир” Ризы Омеровой — Севиль Омеровой.

27 декабря 2020 года Омерова вышла на одиночный пикет в поселке Азовское Джанкойского района Крыма. Женщина стояла с плакатом, на котором было написано: “Крымские татары не террористы. Остановите репрессии! Освободите мужа”. В январе к женщине пришел полицейский, который пытался опросить ее касательно проведенного нею одиночного пикета.

Суд в России 12 января назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима за организацию и участие в организации “Хизб ут-Тахрир” Энвера Омерова, осудив его до 18 лет. Айдеру Джеппарова суд дал 17 лет тюрьмы, Ризи Омерову 13 лет. Осужденные свою вину не признают.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова осудила этот приговор крымчанам, а в МИД Украины потребовали от России отменить решение суда и освободить крымских татар. В Прокуратуре АРК и Севастополя назвали приговор российского суда в отношении крымских татар “очередной волной репрессий”.

Европейские послы осудили этот приговор суда. Они призвали освободить крымчан из заключения.