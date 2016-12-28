Суд у справі В.Януковича оголосив перерву на невизначений термін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва оголосив перерву на невизначений термін в розгляді клопотання слідчого військової прокуратури щодо надання дозволу на проведення заочного досудового розслідування проти екс-президента Віктора Януковича за підозрою в державній зраді. Про це повідомили в офісі адвоката екс-президента Віталія Сердюка, передає УНН.
“До призначення апеляційним судом дати розгляду клопотання по зміні підсудності справи (оголошена перерва на невизначений термін в розгляді клопотання слідчого військпрокуратури щодо надання дозволу на проведення заочного досудового розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича за підозрою в державній зраді — ред.)” , - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, 27 грудня Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні заяви захисту екс-президента Віктора Януковича про відвід слідчої судді Христини Тарасюк, яка розглядає кримінальне провадження щодо заочного розслідування стосовно В.Януковича.
26 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.
15 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ і надав дозвіл на затримання підозрюваного екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.