Суд у справі Саакашвілі перенесли на січень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Слухання клопотання ГПУ до апеляційного суду про обрання міри запобіжного заходу для екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі перенесли на січень, передає кореспондент УНН.
Так, апеляційний суд Києва постановив перенести слухання клопотання прокурорів про відміну рішення Печерського райсуду і призначення Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на січень 2018 року.
Причиною переносу слухання апеляції ГПУ проти Саакашвілі стало те, що, за словами судді, Печерський районний суд Києва (перша інстанція у справі — ред.) не передала матеріали справи до Апеляційного суду.
“В зв’язку з тим, що до суду не надійшли матеріали справи і ніхто не може подати клопотання про відвід, судове засідання переноситься на 3 січня 2018 року,” — сказав суддя Олег Присяжнюк.
Як повідомляв УНН, 11 грудня 2017 року Печерський районний суд відмовився застосовувати до Саакашвілі будь-які запобіжні заходи і відпустив його з зали суду.
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