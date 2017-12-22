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Суд у справі Саакашвілі перенесли на січень

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Слухання клопотання ГПУ до апеляційного суду про обрання міри запобіжного заходу для екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі перенесли на січень, передає кореспондент УНН.

Суд у справі Саакашвілі перенесли на січень

Так, апеляційний суд Києва постановив перенести слухання клопотання прокурорів про відміну рішення Печерського райсуду і призначення Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на січень 2018 року.

Причиною переносу слухання апеляції ГПУ проти Саакашвілі стало те, що, за словами судді, Печерський районний суд Києва (перша інстанція у справі — ред.) не передала матеріали справи до Апеляційного суду.

“В зв’язку з тим, що до суду не надійшли матеріали справи і ніхто не може подати клопотання про відвід, судове засідання переноситься на 3 січня 2018 року,” — сказав суддя Олег Присяжнюк.

Як повідомляв УНН, 11 грудня 2017 року Печерський районний суд відмовився застосовувати до Саакашвілі будь-які запобіжні заходи і відпустив його з зали суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розгляд скарги Саакашвілі щодо позбавлення громадянства перенесли на невизначений термін

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