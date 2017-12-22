Суд по делу Саакашвили перенесли на январь
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Слушание ходатайства ГПУ в Апелляционный суд об избрании меры пресечения для экс-главы Одесской ОГА Саакашвили перенесли на январь, передает корреспондент УНН.
Так, апелляционный суд Киева постановил перенести слушание ходатайства прокуроров об отмене решения Печерского райсуда и назначение Саакашвили пресечения в виде содержания под стражей на январь 2018 года.
Причиной переноса слушания апелляции ГПУ против Саакашвили стало то, что, по словам судьи, Печерский районный суд Киева (первая инстанция по делу - ред.) не передала материалы дела в Апелляционный суд.
"В связи с тем, что в суд не поступили материалы дела и никто не может подать ходатайство об отводе, судебное заседание переносится на 3 января 2018 года," - сказал судья Олег Присяжнюк.
Как сообщал УНН, 11 декабря 2017 Печерский районный суд отказался принимать к Саакашвили любые меры и отпустил его из зала суда.
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