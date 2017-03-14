Суд у РФ продовжив арешт липецької фабрики Roshen
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Басманний суд Москви продовжив арешт Липецької кондитерської фабрики, що входить в корпорацію Roshen, до 13 червня. Про це повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Суд продовжив арешт об'єктів нерухомості Roshen до 13 червня", - сказала прес-секретар суду.
Суд в грудні 2016 року наклав арешт на 14 об'єктів нерухомості, в тому числі на склад готової продукції, чотири цехи, будівлю підсобного корпусу і сім земельних ділянок загальною площею понад 700 тисяч квадратних метрів, в рамках кримінальної справи про викрадення з бюджету Росії 180 мільйонів рублів за рахунок незаконного відшкодування податку на додану вартість.
Нагадаємо, у лютому Мосміськсуд залишив під арештом до 13 березня майно кондитерської фабрики Roshen в Липецькій області у справі про неправомірне відшкодування з бюджету Росії податку на додану вартість.