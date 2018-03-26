Суд у Німеччині вирішить, чи залишати Пучдемона під арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Німецький суд у понеділок має вирішити, чи залишати під вартою колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона, який був затриманий у неділю на кордоні між Данією та ФРН, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
З моменту затримання Пучдемон перебуває під вартою. У суді він має підтвердити свою особу, після чого суд вирішить, чи залишати політика під вартою на період, поки триватиме процес його екстрадиції до Іспанії.
Затримання Пучдемона призвело до масштабних акцій протесту у Каталонії. 25 березня в містах регіону на вулиці вийшло близько 50 тисяч демонстрантів. Між ними та поліцією відбулися сутички, внаслідок яких тілесні ушкодження отримали понад 90 осіб, серед яких понад 20 - поліцейські. Кілька демонстрантів були затримані поліцією.
25 березня Пучдемона затримала німецька поліція на автобані після перетину кордону між Данією і ФРН. За словами адвоката каталонського політика, Пучдемон збирався повернутися після візиту до Фінляндії через територію Німеччини до Бельгії, де він живе після втечі з Іспанії. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушена кримінальна справа за обвинуваченням в організації заколоту, Пучдемону загрожує тюремне ув'язнення до 30 років.