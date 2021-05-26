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The Guardian

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Суд у Нідерландах завершив попереднє провадження у справі MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Суд в Нідерландах завершив попереднє провадження у справі збитого над Донбасом у 2014 році рейсу MH17, розгляд справи по суті стартує 7 червня, передає УНН.

Суд у Нідерландах завершив попереднє провадження у справі MH17

Деталі

Так, сьогодні на авіабазі Гільзе-Рієн відбувся огляд реконструкції та уламків літака. Огляд проводили представники суду, прокуратури, а також захисту підозрюваного Олега Пулатова.

Інспекція тривала з 11:00 до 15:20 за київським часом. Після чого старший суддя Хендрік Стейнхаус оголосив про закінчення огляду.

Що було раніше

На засіданні 22 квітня суддя Хендрік Стейнхаус підтвердив, що слухання справи по суті стартує 7 червня, і розповів, які теми будуть підніматися.

Контекст

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.
У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.
Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збиття літака рейсу MH17.

Підозрювані - троє громадян Росії і один - України - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

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