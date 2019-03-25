Суд у Москві розгляне апеляції на продовження арешту чотирьом військовополоненим морякам
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Цієї середи Московський міськсуд розгляне апеляційні скарги на постанову про продовження строку тримання під вартою чотирьох військовополонених українських моряків. Про це повідомив один з членів з команди адвокатів захоплених росіянами українських моряків Олег Єлісєєв в Facebook, передає УНН.
"27.03.2019 о 11:00 в залі 327 Московського міського суду відбудеться судове засідання по розгляду апеляційних скарг на постанову про продовження строку тримання під вартою військовополонених Владислава Костишина, Віктора Беспальченко, Володимира Лісового та Володимира Варімеза", - написав захисник.
Як повідомляв УНН, російське слідство призначило психіатричну експертизу всім військовополоненим українським морякам.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.