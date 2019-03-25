Суд в Москве рассмотрит апелляции на продление ареста четырем военнопленным морякам

"27.03.2019 в 11:00 в зале 327 Московского городского суда состоится судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на постановление о продлении срока содержания под стражей военнопленных Владислава Костышина, Виктора Беспальченко, Владимира Лисового и Владимира Варимеза", - написал защитник.

Как сообщал УНН, российское следствие назначило психиатрическую экспертизу всем военнопленным украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.