Суд схвалив угоду щодо Twitter між Ілоном Маском і регулятором США

КИЇВ. 1 травня. УНН. Суд в Нью-Йорку схвалив угоду, укладену між американським підприємцем Ілона Маском і Комісією з цінних паперів і бірж США, згідно з якою мільярдер зобов'язався не розголошувати без письмового дозволу важливі відомості, що стосуються роботи очолюваної ним компанії Tesla. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.