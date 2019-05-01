Суд схвалив угоду щодо Twitter між Ілоном Маском і регулятором США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Суд в Нью-Йорку схвалив угоду, укладену між американським підприємцем Ілона Маском і Комісією з цінних паперів і бірж США, згідно з якою мільярдер зобов'язався не розголошувати без письмового дозволу важливі відомості, що стосуються роботи очолюваної ним компанії Tesla. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За його даними, суддя Елісон Нейтан схвалила домовленість, в рамках якої Маск погодився не публікувати без попереднього схвалення юристами Tesla інформацію про фінансовий стан компанії, угоди, що плануються, плани випуску продукції, операції з цінними паперами.
Претензії регулюючого органу до Маску стосувалися зробленого підприємцем в серпні 2018 року в Twitter заяви про наявність у нього достатніх коштів для викупу акцій Tesla. Пізніше бізнесмен відмовився від планів викупу цінних паперів. У комісії визнали, що Маск своєю заявою ввів акціонерів в оману, і подали на нього в суд, вимагаючи усунути від керівництва компанією.
Маск згодом пообіцяв не публікувати важливі дані без узгодження, а також зобов'язався виплатити 20 млн доларів і піти з поста голови ради директорів при збереженні посади гендиректора Tesla.
Однак в лютому представники регулюючого органу зауважили, що угода була порушена Маском після того, як він без узгодження написав в Twitter що в 2019 році його компанія виробить близько 500 тис. автомобілів.
Сам Маск при цьому стверджував, що дозвіл йому не було потрібний, оскільки дана інформація не є новою.
Суд в Нью-Йорку в результаті запропонував сторонам самостійно досягти домовленості щодо уточнення правил, яким Маск повинен слідувати при публікації даних про Tesla.
Нагадаємо, підприємець Ілон Маск готовий дати зобов'язання не розголошувати без письмового дозволу важливі відомості, що стосуються роботи очолюваної ним компанії Tesla.