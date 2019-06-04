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Суд розпочав засідання у справі "податкових майданчиків" Клименка

Суд розпочав засідання у справі "податкових майданчиків" Клименка

Київ • УНН

 • 9158 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі так званих “податкових майданчиків” колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка щодо розкрадання коштів державного бюджету на загальну суму 104 млрд грн, передає УНН.

Суд розпочав підготовче засідання у справі так званих “податкових майданчиків” колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка щодо розкрадання коштів державного бюджету на загальну суму 104 млрд грн.

Нагадаємо, у цьому кримінальному розгляді фігурує понад 50 обвинувачених. Обвинувачення підтримує військова прокуратура і там очікують тривалий розгляд справи.

На підготовчому засіданні сторона захисту заявила клопотання про перенесення судового слухання до іншого приміщення, адже усім підсудним та захисникам не вистачає місць - усього необхідно 78 робочих місць. Суд погодився перенести засідання.

Як повідомляв УНН, за словами головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, міністр часів Януковича Клименко та його поплічники пограбували кожного українця на 300 доларів.

Українські Національні Новини

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