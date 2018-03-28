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Суд розпочав розгляд справи за обвинуваченням Коханівського у хуліганстві

Суд розпочав розгляд справи за обвинуваченням Коханівського у хуліганстві

Київ • УНН

 • 8494 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Святошинський районний суд Києва розпочав розгляд по суті кримінального провадження за обвинуваченням у хуліганстві лідера громадської організації “Добровольчий рух ОУН” Миколи Коханівського, передає УНН.

“Під час судового засідання було розпочато розгляд справи по суті, а саме встановлено порядок дослідження доказів, як того вимагає стаття 349 Кримінально-процесуального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Заслухавши думки сторін судового процесу, головуючий по справі суддя Бандура І.С. ухвалив встановити повний порядок дослідження доказів. Так, в першу чергу судом будуть досліджуватися письмові докази, які будуть надані сторонами обвинувачення та захисту. Після цього суд допитає потерпілого по справі, в подальшому — свідків, які будуть заявлені сторонами, і на завершення відбудеться допит обвинуваченого Коханівського, який виявив бажання давати суду покази лише після дослідження всіх письмових доказів, допиту потерпілого та всіх свідків.

Варто зазначити, що після встановлення повного порядку дослідження доказів прокурором було заявлено клопотання про оголошення перерви для підготовки письмових доказів для пред’явлення їх головуючому судді для дослідження.

У зв’язку з клопотанням прокурора у судовому засіданні оголошено перерву до 14:00 18 квітня.

Нагадаємо, 21 жовтня 2017 року поліція затримала екс-командира ОУН Коханівського, який стріляв у людину. У поліції повідомили, що колишній командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський стріляв із незареєстрованої зброї.

Українські Національні Новини

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