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Суд начал рассмотрение дела по обвинению Коханивского в хулиганстве

Суд начал рассмотрение дела по обвинению Коханивского в хулиганстве

Киев  •  УНН

 • 8493 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Святошинский районный суд Киева начал рассмотрение по существу уголовного производства по обвинению в хулиганстве лидера общественной организации "Добровольческий движение ОУН" Николая Кохановского, передает УНН.

"Во время судебного заседания было начато рассмотрение дела по существу, а именно установлен порядок исследования доказательств, как того требует статья 349 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Заслушав мнения сторон судебного процесса, председательствующий по делу судья Бандура И.С. принял установить полный порядок исследования доказательств. Так, в первую очередь судом будут исследоваться письменные доказательства, которые будут предоставлены сторонами обвинения и защиты. После этого суд допросит потерпевшего по делу, в дальнейшем - свидетелей, которые будут заявлены сторонами, и в завершение состоится допрос обвиняемого Коханивского, который изъявил желание давать суду показания только после исследования всех письменных доказательств, допроса потерпевшего и всех свидетелей.

Стоит отметить, что после установления полного порядка исследования доказательств прокурором было заявлено ходатайство об объявлении перерыва для подготовки письменных доказательств для предъявления их председательствующему судье для исследования.

В связи с ходатайством прокурора в судебном заседании объявлен перерыв до 14:00 18 апреля.

Напомним, 21 октября 2017 года полиция задержала экс-командира ОУН Коханивского, который стрелял в человека. В полиции сообщили, что бывший командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский стрелял из незарегистрированного оружия.

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