Суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу ексголові МЗС Кожарі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, якого затримали за підозрою у вбивстві, передає кореспондент УНН.
“Оголошується відкритим судове засідання, розглядається клопотання про застосування тримання під вартою”, — сказав суддя.
Також, адвокати Кожари просили проводити засідання у закритому режимі. Проте суд вирішив проводити засідання у закритому режимі в частині допиту свідків та обвинуваченого.
Як повідомляв УНН, прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави для колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, якого затримали за підозрою у вбивстві.
Нагадаємо, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.
Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.