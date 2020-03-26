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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80599 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96182 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 101546 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-главе МИД Кожаре

Суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-главе МИД Кожаре

Киев  •  УНН

 • 14720 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, которого задержали по подозрению в убийстве, передает корреспондент УНН.

"Объявляется открытым судебное заседание, рассматривается ходатайство о применении содержания под стражей", - сказал судья.

Также, адвокаты Кожары просили проводить заседания в закрытом режиме. Однако суд решил проводить заседание в закрытом режиме в части допроса свидетелей и обвиняемого.

Как сообщал УНН, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, задержанного по подозрению в убийстве.

Напомним, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.

Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.

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