Суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-главе МИД Кожаре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, которого задержали по подозрению в убийстве, передает корреспондент УНН.
"Объявляется открытым судебное заседание, рассматривается ходатайство о применении содержания под стражей", - сказал судья.
Также, адвокаты Кожары просили проводить заседания в закрытом режиме. Однако суд решил проводить заседание в закрытом режиме в части допроса свидетелей и обвиняемого.
Как сообщал УНН, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, задержанного по подозрению в убийстве.
Напомним, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.
Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.