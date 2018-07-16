Суд розпочав допит екс-начальника служби безпеки Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження стосовно колишнього президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає УНН.
"Засідання оголошується продовженим", - сказав суддя.
Наразі суд розпочав допит колишнього начальника служби безпеки Януковича Костянтина Кобзаря.
Він повідомив, що наразі перебуває в Криму. З Януковичем підтримує службові відносини.
Перед засіданням адвокат Віталій Сердюк розповів журналістам, що сподівається, все ж таки, на допиті колишніх топ-посадовців з території Росії, а саме Захарченка та Азарова.
Нагадаємо, 26 червня суд у справі державної зради В.Януковича допитав як свідка Ганну Герман.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.