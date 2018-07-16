Суд начал допрос экс-начальника службы безопасности Януковича

"Заседание оглашается продолженным", - сказал судья.



Сейчас суд начал допрос бывшего начальника службы безопасности Януковича Константина Кобзаря.



Он сообщил, что сейчас находится в Крыму. С Януковичем поддерживает служебные отношения.



Перед заседанием адвокат Виталий Сердюк рассказал журналистам, что надеется, все же, на допросе бывших топ-чиновников с территории России, а именно Захарченко и Азарова.

Напомним, 26 июня суд по делу государственной измены В.Януковича допросил в качестве свидетеля Анну Герман.



Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.