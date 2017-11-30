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Суд розгляне клопотання про заочне слідство щодо Онищенка 6 грудня

Суд розгляне клопотання про заочне слідство щодо Онищенка 6 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва призначив розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо народного депутата України Олександра Онищенка на 6 грудня. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Яна Квітченко.

“Засідання призначене на 6 грудня 14:30”, — сказала прес-секретар.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва призначив розгляд клопотання САП щодо заочного слідства Онищенка на 21 листопада. Проте у суді повідомили, що слідча суддя Владлена Лазаренко захворіла, тому справу було перенесено на невизначений термін

Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

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Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.

4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і можливу екстрадицію Онищенка.

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