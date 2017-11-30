Суд розгляне клопотання про заочне слідство щодо Онищенка 6 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва призначив розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо народного депутата України Олександра Онищенка на 6 грудня. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Яна Квітченко.
“Засідання призначене на 6 грудня 14:30”, — сказала прес-секретар.
Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва призначив розгляд клопотання САП щодо заочного слідства Онищенка на 21 листопада. Проте у суді повідомили, що слідча суддя Владлена Лазаренко захворіла, тому справу було перенесено на невизначений термін.
Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
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Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.
4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і можливу екстрадицію Онищенка.