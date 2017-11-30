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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78028 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67781 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74986 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82360 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118134 просмотра

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Суд рассмотрит ходатайство о заочном следствие по Онищенко 6 декабря

Суд рассмотрит ходатайство о заочном следствие по Онищенко 6 декабря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева назначил рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко на 6 декабря. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"Заседание назначено на 6 декабря 14:30", - сказала пресс-секретарь.

Напомним, Соломенский районный суд Киева назначил рассмотрение ходатайства САП относительно заочного следствия Онищенко на 21 ноября. Однако в суде сообщили, что следственная судья Владлена Лазаренко заболела, поэтому дело было перенесено на неопределенный срок.

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

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Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года Онищенко было объявлен в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции Онищенко.

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