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Суд розгляне апеляцію у справі про держзраду Азарова 3 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційної скарги у кримінальному провадженні відносно колишнього Прем’єр-міністра України Миколи Азарова на 3 листопада 2021 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.

Суд розгляне апеляцію у справі про держзраду Азарова 3 листопада

Цитата

“Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 жовтня 2021 року, якою заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного А., призначено на 03 листопада 2021 року (15 год. 35 хв.)”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

20 жовтня Печерський районний суд Києва заочно обрав колишньому Прем'єр-міністру України Миколі Азарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі "Харківських угод".

Слідчим суддею Печерського районного суду Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора.

Рішенням суду заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Прем’єр-міністру України Миколі Азарову, підозрюваному у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

Контекст

Служба безпеки України 12 березня розпочала досудове розслідування через підготовку, підписання та ратифікацію “Харківських угод”.

Рада національної безпеки й оборони України раніше доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані Президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому Прем’єр-міністру України напередодні її підписання у Москві 21 квітня 2010 року.

Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній Прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів та від імені Кабінету Міністрів України).

Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди та її імплементації.

Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії експрем’єра України Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави. У подальшому такі дії сприяли окупації Криму Російською Федерацією.

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