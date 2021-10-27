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Суд рассмотрит апелляцию по делу о госизмене Азарова 3 ноября

Киев • УНН

 • 19809 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Киевский апелляционный суд назначил дату судебного разбирательства апелляционной жалобы в уголовном производстве в отношении бывшего Премьер-министра Украины Николая Азарова на 3 ноября 2021 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о госизмене Азарова 3 ноября

Цитата

“Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 октября 2021 года, которой заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А., назначена на 3 ноября 2021 года (15 час. 35 мин.)”, - говорится в сообщении.

Добавим

20 октября Печерский районный суд Киева заочно избрал бывшему Премьер-министру Украины Николаю Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей по делу "Харьковских соглашений".

Следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований, согласованное прокурором Офиса Генерального прокурора.

Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему Премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

Контекст

Служба безопасности Украины 12 марта начала досудебное расследование из-за подготовки, подписания и ратификации Харьковских соглашений.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны Президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему Премьер-министру накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года.

Полностью понимая последствия подписания настоящего Соглашения для Украины, бывший Премьер-министр Украины осознанно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабинета Министров Украины).

Таким образом он способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации.

Следователи ДБР получили оригиналы документов, свидетельствующие о целенаправленных действиях экс-премьера Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства. В дальнейшем подобные действия способствовали оккупации Крыма Российской Федерацией.

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