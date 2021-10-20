"Харківські угоди": суд заочно відправив під варту Азарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва заочно обрав колишньому Прем'єр-міністру України Миколі Азарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі "Харківських угод", передає УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
Так, 20 жовтня слідчим суддею Печерського районного суду Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора.
Рішенням суду заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Прем’єр-міністру України Миколі Азарову, підозрюваному у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.
Додамо
Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані Президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому Прем’єр-міністру України напередодні її підписання у Москві 21 квітня 2010 року.
Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній Прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів та від імені Кабінету Міністрів України).
Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди та її імплементації.
Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії експрем’єра України Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави. У подальшому такі дії сприяли окупації Криму Російською Федерацією.
Встановлено, що ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб з тодішнім Президентом України Віктором Януковичем, якому також повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні та якого оголошено в розшук.
Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надасть підстави звертатись із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування.
Що було раніше
Служба безпеки України 12 березня розпочала досудове розслідування через підготовку, підписання та ратифікацію “Харківських угод”.
Рада національної безпеки й оборони України раніше доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.
Доповнення
Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.
Відповідно до угоди термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.