"Харківські угоди": суд заочно відправив під варту Азарова

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 19815 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 85106 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 132041 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 116455 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 124185 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 90399 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 77561 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 171467 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87697 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 267798 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 44566 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 43006 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 50582 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 15250 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 31737 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 136861 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 171467 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 267798 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 437168 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 424614 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 29197 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 34893 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 35494 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 36661 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86361 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

"Харківські угоди": суд заочно відправив під варту Азарова

Київ • УНН

 • 22202 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва заочно обрав колишньому Прем'єр-міністру України Миколі Азарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі "Харківських угод", передає УНН із посиланням на ДБР.

"Харківські угоди": суд заочно відправив під варту Азарова

Деталі

Так, 20 жовтня слідчим суддею Печерського районного суду Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора.

Рішенням суду заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Прем’єр-міністру України Миколі Азарову, підозрюваному у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

Додамо

Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані Президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому Прем’єр-міністру України напередодні її підписання у Москві 21 квітня 2010 року.

Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній Прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів та від імені Кабінету Міністрів України).

Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди та її імплементації.

Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії експрем’єра України Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави. У подальшому такі дії сприяли окупації Криму Російською Федерацією.

Встановлено, що ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб з тодішнім Президентом України Віктором Януковичем, якому також повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні та якого оголошено в розшук.

Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надасть підстави звертатись із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Що було раніше

Служба безпеки України 12 березня розпочала досудове розслідування через підготовку, підписання та ратифікацію “Харківських угод”.

Рада національної безпеки й оборони України раніше доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.

Доповнення

Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.

Відповідно до угоди термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$65.17
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68